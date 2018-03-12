Зайцева сповістила про перші хвилини після смертельної ДТП у Харкові

Одна із обвинувачених у смертельній ДТП у Харкові Олена Зайцева переконує, що перед зіткненням Volkswagen Touareg, яким керував Геннадій Дронов, почав раптово набирати швидкість. За її словами, вже після самої аварії Lexus, яким вона керувала, перекинувся, а дістати її звідти допомогли люди. Також, як стверджує учасниця події, після інциденту на місці було кілька правоохоронців.

Про це вона розповіла у Київському районному суді Харкова, де відбувається слухання справи про смертельну ДТП за її участю, передає ресурс KHARKIV Today.

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Зокрема, одна із підозрюваних укотре наголосила, що визнає свою вину та є готовою понести покарання. Також вона ще раз в усіх попросила пробачення.

За словами Зайцевої, перед зіткненням вона бачила Volkswagen, який неочікувано почав рухатися та набирати швидкість, натомість, як переконує дівчина, її Lexus рухався з увімкненими фарами, відтак водієві автомобіля Volkswagen було його добре видно.

"Як я вважаю, йому ніщо не загороджувало нас. Я їхала з увімкненими фарами. Це сталося за мить", – підкреслює учасниця смертельної ДТП.

Водночас вона зуважила, що в обвинувальному акті все написано правильно, за винятком того, що в момент вильоту на тротуар, вона вже не керувала автомобілем.

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Після зіткнення автомобіль перекинувся. Ми не могли самостійно вибратися. Люди намагалися перекинути та поставити знову на колеса наш автомобіль. Перекинули. Намагалися розбити лобове скло, але не виходило. Тоді вони вирвали двері та дістали нас. Тоді було вже кілька поліцейських. Я відразу ж підбігла до поліцейського та сказала, що це я – водійка Lexus і я була за кермом. Потім мене посадили в поліцейську машину,

– додала Зайцева.