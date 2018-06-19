12:27
19 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 17°C
  • середа
    25°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Фемінізм Поклонської. Гріх з Навальним
Вєсті Кремля
22:56, 18 червня
Вєсті.UA. "Бюджетний" відпочинок Луценка. Натравлені собаки Ляшка
Вєсті.UA
20:13, 18 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Заздрісна мама-параноїк, – Анджеліну Джолі гостро розкритикували в мережі

548 Читать новость на русском
Анджеліна Джолі з дітьми
Анджеліна Джолі з дітьми / Фото з вільних джерел

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі, яка є матір'ю 6 дітей, наткнулась на нещадну критику в соціальній мережі Twitter. Зірку звинувачували у неправильному вихованні нащадків та назвали "заздрісною мамою-параноїком".

Про це акторка розповіла на своїй сторінці в соцмережі. 

Тривале розлучення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта і так внесло дисбаланс в життя знаменитості. Та не тільки юристи й судова тяганина приносять багато негативу, але й численні анонімні повідомлення в соціальній мережі, в яких люди гостро критикують зірку.

Читайте також: Як Анджеліна Джолі переживає затяжне розлучення з Бредом Піттом

Причиною до цього стало прагнення її 12-річної доньки бути хлопцем. Такий вибір біологічна мама Шайло підтримує та всіляко допомагає дівчинці, відтак користувачі мережі спершу здивовано реагували, а тепер закидали Анджеліну гнівними повідомленнями.


Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта – Шайло

Не витримавши тиску громадськості акторка поділилась зі своїми прихильниками скріншотом повідомлення хейтера. У листі Анджеліну Джолі звинувачують у психічному розладі та прагненні бути красивішою за свою доньку. 

Що ти зробила з Шайло... Боїшся, що вона буде гарнішою за тебе. Ти жахлива, заздрісна мати-параноїк. Нехай Бог врятує цю дитину з твоїх лап. Я підтримую трансгендерів, але не в такому віці. Пам'ятай, карма – страшна річ,
– написали Анджеліні Джолі.

 

Збентежена акторка звернулась до своїх прихильників з питанням, як їй реагувати на такі заяви хейтерів. Прихильники порадили їй не звертати уваги на такі нісенітниці та запевнили, що Джолі – чудова мама як для своїх 3 дітей, так і для всиновлених. 

Читайте також: У мережі показали росіянку, яка дуже схожа на Анджеліну Джолі

Варто зазначити, що стурбованість користувачів мережі – не випадкова. У ЗМІ помітили, що молодша донька Анджеліни Джолі Вів'єн копіює стиль своєї сестри та одягає вбрання хлопчиків. Дівчинка надає перевагу штанам і футболкам, та навіть на світські заходи не вбирає плаття. 


Вів'єн з Анджеліною Джолі

Нагадаємо, що актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт вирішили розлучитись ще в 2016 році. Наразі пара вирішує судові питання, зокрема, подружжя розділить опіку над 6 дітьми – 16-річним Меддоксом, 14-річним Паксом, 13-річною Захарою, 12-річною Шайло і 9-річними близнюками Вів'єн і Нокса. Старший син Меддокс уже заявив, що хоче жити з батьком.

Теги: LifeStyle Діти Анджеліна Джолі Неповнолітні Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
сьогодні, 12:02 Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
Олексій Чибісов 527
Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
сьогодні, 11:00 Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
Дмитро Гнап 565
Ми всі однакові чи рівноправні?
сьогодні, 08:41 Ми всі однакові чи рівноправні?
Ольга Бродська 338
Почему из-за Меркель может развалиться немецкое правительство или даже Евросоюз
18 червня, 23:00 Почему из-за Меркель может развалиться немецкое правительство или даже Евросоюз
Іван Яковина 1124
ЛГБТ – норма или болезнь: научные доказательства
18 червня, 22:02 ЛГБТ – норма или болезнь: научные доказательства
Блог Медіа 2268
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук