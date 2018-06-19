Заздрісна мама-параноїк, – Анджеліну Джолі гостро розкритикували в мережі

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі, яка є матір'ю 6 дітей, наткнулась на нещадну критику в соціальній мережі Twitter. Зірку звинувачували у неправильному вихованні нащадків та назвали "заздрісною мамою-параноїком".

Про це акторка розповіла на своїй сторінці в соцмережі.

Тривале розлучення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта і так внесло дисбаланс в життя знаменитості. Та не тільки юристи й судова тяганина приносять багато негативу, але й численні анонімні повідомлення в соціальній мережі, в яких люди гостро критикують зірку.

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Причиною до цього стало прагнення її 12-річної доньки бути хлопцем. Такий вибір біологічна мама Шайло підтримує та всіляко допомагає дівчинці, відтак користувачі мережі спершу здивовано реагували, а тепер закидали Анджеліну гнівними повідомленнями.



Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта – Шайло

Не витримавши тиску громадськості акторка поділилась зі своїми прихильниками скріншотом повідомлення хейтера. У листі Анджеліну Джолі звинувачують у психічному розладі та прагненні бути красивішою за свою доньку.

Що ти зробила з Шайло... Боїшся, що вона буде гарнішою за тебе. Ти жахлива, заздрісна мати-параноїк. Нехай Бог врятує цю дитину з твоїх лап. Я підтримую трансгендерів, але не в такому віці. Пам'ятай, карма – страшна річ,

– написали Анджеліні Джолі.

What should I answer to people like this? pic.twitter.com/5cxC5mMWHo — Angelina Jolie (@joliestweet) 17 червня 2018 р.

Збентежена акторка звернулась до своїх прихильників з питанням, як їй реагувати на такі заяви хейтерів. Прихильники порадили їй не звертати уваги на такі нісенітниці та запевнили, що Джолі – чудова мама як для своїх 3 дітей, так і для всиновлених.

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Варто зазначити, що стурбованість користувачів мережі – не випадкова. У ЗМІ помітили, що молодша донька Анджеліни Джолі Вів'єн копіює стиль своєї сестри та одягає вбрання хлопчиків. Дівчинка надає перевагу штанам і футболкам, та навіть на світські заходи не вбирає плаття.



Вів'єн з Анджеліною Джолі

Нагадаємо, що актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт вирішили розлучитись ще в 2016 році. Наразі пара вирішує судові питання, зокрема, подружжя розділить опіку над 6 дітьми – 16-річним Меддоксом, 14-річним Паксом, 13-річною Захарою, 12-річною Шайло і 9-річними близнюками Вів'єн і Нокса. Старший син Меддокс уже заявив, що хоче жити з батьком.