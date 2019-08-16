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      Зберігання пального треба ліцензувати, тільки якщо мова йде про цей вид діяльності, – глава ДРС

      84 Читать новость на русском
      Пальне
      Пальне / uzr.com.ua

      Постанова Кабінету Міністрів, яка зобов'язує підприємців отримувати ліцензії на зберігання палива, вже викликало хвилю критики у бізнесу.

      Так, підприємці, які не мають ніякого відношення до видів діяльності, пов'язаних з переробкою і продажем палива і що використовують паливо виключно для своїх виробничих цілей зіткнулися з необхідністю отримувати ліцензію на його зберігання. Про це повідомила Голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна в ефірі 24 каналу.

      За словами Ляпіної, ліцензувати нафтобізнес необхідно, однак для коректної дії постанови з нього необхідно виключити підприємців, які не мають ніякого відношення до даної сфери.

      "Зберігання пального треба ліцензувати, якщо мова йде про вид діяльності. Я ще раз скажу, нафтобаза – треба ліцензувати? Безумовно, треба ліцензувати. Там і акцизні ризики, там і ризики фізичні, небезпека, яку вона несе і так далі, і так далі. Треба? Треба. А там, де це невеликі обсяги, які не належать до потенційно небезпечних видів діяльності, то їх треба як раз звідти і виключити. І вони не несуть ніякої загрози ні бюджетним надходженням, ні іншим", – заявила Ляпіна.

      За словами глави ДРС, її служба звернеться до нової Верховної Ради і нову податкову службу із закликом позбавити підприємців некоректного розуміння постанови.

      "У нас таке роз'яснення вже готове, ми готові ним поділитися, ми там юридично обґрунтуємо, чому ліцензування повинно бути виключно в тому випадку, якщо це вид діяльності", – повідомила глава ДРС.

      blog_ava
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      Теги: Верховна Рада Пальне
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