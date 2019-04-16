Як правильно зберігати речі вдома: практичні поради
Незалежно від того, чи у вас велика квартира, чи ви щасливі власники невеликого затишного помешкання, напевно, стикались з проблемою зберігання великої кількості речей.
Нерухомість 24 зібрала поради, як грамотно облаштувати простір для зберігання речей у квартирі.
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Шафа-стелаж навколо дверей
Дверний отвір можна облаштувати відкритими полицями від підлоги до стелі. Сюди можна складати книги, посуд, коробки з паперами та інші дрібниці.
Шафа-стелаж навколо дверей
Вбудовані меблі
Безпрограшним варіантом зберігання речей у домі є вбудовані меблі. Їх можна передбачити у спальні, прихожій, дитячій чи кухні.
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Вбудовані меблі допоможуть зекономити простір для зберігання речей
Підвішені антресолі
Щоб шафи і тумби не займали увесь вільний простір у кімнаті, їх можна розташувати під самою стелею.
Підвішені антресолі в інтер'єрі помешкання
Робоче місце зі стелажем
Місце, за яким ви працюєте, також можна облаштувати у зону для зберігання габаритних чи дрібних речей. Тут можна зберігати книжки
Вбудоване робоче місце
Раніше ми писали, як ефективно облаштувати дитячу кімнату у невеликій квартирі.