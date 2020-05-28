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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ SPACEX КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ SPACEX КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Зберігайте дистанцію, а ми зробимо парад: навіщо це Путіну?

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Путін - навіщо Кремль влаштовує парад під час пандемії - 24 Канал
"Мамо, я на параді!" / РосЗМІ

Як пояснити батькам військових, чому вони повинні сидіти на карантині, а діти - марширувати в зімкнутому строю?

Парада быть несмотря ни на что

Поколебавшись шесть суток, Путин принял решение провести парад на Красной площади в самый ранний из всех возможных сроков – 24 июня. Это означает, что для министра обороны и Генштаба пора размышлений и выбора вариантов миновала. Военные теперь обязаны выполнить приказ при любых, даже самых неблагоприятных обстоятельствах.

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Парад Победы – мероприятие политическое. Решение о сроках принималось в Кремле, а не на Фрунзенской набережной. То, что до самого последнего часа политическое руководство страны колебалось, подтверждается многочисленными сообщениями наших источников как из Минобороны, так и из частей – участников парада. Рассматривалась более безопасная дата – 3 сентября.

Но выбрали самый ранний срок с максимальными рисками, и озвучили его в тот день, когда в стране умерло рекордное количество заразившихся коронавирусом (174 человека).

При этом по телевизору и в официальных сообщениях граждан по-прежнему призывают оставаться в самоизоляции и соблюдать социальную дистанцию. Для родственников тринадцати тысяч военных, которые вскоре отправятся в Алабино на совместные тренировки в сомкнутом строю, таким образом, ничего не изменилось. Для них безопасность – высший приоритет. А вот для участников парада риск заболевания сочтен приемлемым.

Конечно, все ритуальные заклинания о снижении рисков прозвучали. Но вряд ли они будут иметь силу вакцины.

У такого риска должна быть цель. Официальных сообщений о совмещении парада и голосования по поправкам в Конституцию нет. И уже не будет. Голосование объявляется за 30 дней. Осталось меньше... Тогда зачем?

Автор: Валерий Ширяев
Источник: Новая газета

Автор: Блог Медіа
Теги: Новини політики Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Новини Росії Володимир Путін Публікації
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