Збільшення мінімальної зарплати до 4200 гривень відкладається

В Україні немає коштів, щоб підняти своїм жителям мінімальну зарплату до 4200 гривень.

Про це інформують "Українські новини".

За даними Мінфіну, в першому кварталі бюджет України недоотримав 6,1 мільярда гривень доходів. У законі про держбюджет на 2018 рік закладена можливість підвищення мінімалки на 13% (до 4200 гривень). Але до бюджету надійшло лише 193,6 мільярда гривень, тобто 96,9% від затвердженого показника на 1 квартал 2018 року.

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Профільний міністр Андрій Рева ще в грудні 2017 року перед прийняттям бюджету заявляв, що підвищення мінімальної зарплати можливо. Правда, тоді мова йшла про 4100 гривень. Проте врешті-решт зарплату підвищили лише на 100 гривень. Суми 4100 і в 4200 гривень виявилися нереальними.

За даними Світового банку, Україна дійсно не потягне підвищення. У його квітневому аналізі сказано, що країні буде важко виконати заплановані показники дефіциту держбюджету в 2018-2019 роках. У бюджеті поточного року закладено вища зарплата в держсекторі і витрати на первинну медико-санітарну допомогу. Це збільшить частку витрат бюджету на оплату праці з 17,2% до 18,7% ВВП. І в цьому випадку досягти показників фіскального дефіциту на рівні 2,5% ВВП в 2018 році і 2,7% ВВП в 2019 році буде важко.

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Представники Світового банку виступили за те, щоб підвищення зарплат вчителям, лікарям та держслужбовцям супроводжувалося оптимізацією шкіл, лікарень і різного роду служб в залежності від фінансових можливостей держави. Тобто – звичайним скороченням.

Втім, в найближчі дні Рада НБУ схвалить перерахування Кабміну 44 млрд грн прибутку Нацбанку за 2017 рік. Тому примарна надія на зростання мінімалки може з’явитися в третьому кварталі.