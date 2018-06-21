Збільшення пенсій у "ДНР": робота за схемою Януковича

Днями курляйтер Захарченко підписав "наказ" про збільшення пенсійних виплат у своїй квазіреспубліці на цілих 10 відсотків.

І, хоча б це звучить смішно, бо реальна середня пенсія у "динири" сягає аж 800 гривень при цінах на кіло курятини у 130-140 грн. Тому зріст соціальних виплат свідчить про погані наміри Росії як країни-окупанта щодо українських територій.

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Економіка псевдореспублік із самого початку 2014-го року впала у стагнацію, виходу з якої немає і не буде. Так, окремі частини Донецької та Луганської областей припинили платити податки Україні, але ж ці гроші не дали ніякої змоги для зросту економічних показників, бо для існування регіону їх катастрофічно не вистачає. Тим паче, для розвитку підприємств. Можна навіть сказати, що усі заводи і шахти перестали нормально працювати не через війну як таку – снаряди не накоїли такої шкоди, як діяльність окупантів. Дороге обладнання зруйнували чи вивезли до Росії, дешевше просто розпиляли на металобрухт.

Через проголошення "республік" модель бізнесу зруйнувалася вщент, то ж ні про які закупки сировини чи продаж продукції нікуди, окрім РФ та її анклавів навіть не йдеться. А Донбас, нагадаю, є суто промисловим регіоном. Отже, як тільки росіяни окупували частку східних територій України, їм довелося вливати туди свої гроші, щоб забезпечити хоч якесь існування "республік". Це фінансування постійно зменшувалося, а ситуація на фронті то загострювалася, то стихала, доки лінію фронту не заморозили мінськими домовленостями.

Все це віддзеркалювалося на основному показникові життя у "дирі" (принаймні так вважають російські куратори) – соціальних виплатах. Їх із самого початку платили замало для виживання людей. Пенсії сягали 1,5-4 тисячі рублів, а видавали їх у 2014-2015 день у день. Потім почалися проблеми. Кремль урізав кількість грошей, а терористи розподіляли їх здебільшого для своїх потреб. Пенсіонери отримували за остаточним принципом. Між тим, як би парадоксально це не звучало, вони у "ДНР" є досить захищеною частиною суспільства у соціальному плані. Більшість літніх людей отримує по дві пенсії – в Україні та у "республіці", то ж виживати вони цілком здатні і не так важко, як здається. Звісно, це не стосується всіх.

Окрім того, саме пенсіонери і є основою для "ДНР". Здебільшого вони так чи інакше йшли на фейковий "референдум", на них націлена левова частка пропаганди російських інформаційних військ та вони нікуди не поїдуть з окупованих міст, чим забезпечують окупантів живим щитом. Пенсіонери і є тим прошарком суспільства, на який роблять ставку Захарченко та Сурков. Ними легко маніпулювати та вони можуть створити картинку того, що ватажка терористів підтримують мешканці "ДНР". Саме через це напередодні "виборів" у "дирі" терористи вирішили підняти літнім людям соцвиплати на 10 відсотків. У масштабах "бюджету" "ДНР" це означає витрати у більш ніж мільярд рублів на рік. Таких грошей назбирати без додаткових витрат Кремля було неможливо, то ж це свідчить лише про одне – Росія й надалі збирається підтримувати існування "республік", а про вихід з Донбасу Путін навіть не розмірковує. Принаймні найближчим часом.

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Більше того, немає ніяких сумнівів, що у "ДНР" на "виборах" переможе курляйтер (якщо, звісно, не станеться заколоту чи вдалого замаху на Захарченка). Як і у ситуації з Януковичем, що просто купив пенсіонерів, забезпечивши себе їхньою підтримкою перед президентськими виборами 2010-го року, курляйтер купив собі псевдорейтинг за гроші Москви. І нікого не бентежитиме той факт, що ціни у магазинах квазіутворення ростуть із кожним днем, а підвищення пенсій зробить їх ще більшими. Ніхто не дивитиметься на затримки у соцвиплатах чи взагалі відміну підвищень через кілька місяців. Всі "ватні" адепти "русского мира" запам'ятають наказ Захарченка як турботу про людей.