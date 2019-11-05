Збільшенням бюджету на 2020 рік Україна не зможе подолати епоху бідності, – експерт

Уряд презентував програму державного бюджету на 2020 рік. І хоча міністри впевнені, що збільшення фінансування допоможе подолати епоху бідності в Україні, експерти наголошують, що цього не станеться.

Таку думку висловив економічний експерт Борис Кушнірук у прямому ефірі 24 каналу.

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За його словами, потрібно усвідомлювати, що бюджетний процес – це довготривалий процес.

Те економічне зростання, яке ми спостерігаємо вже 16 квартал поспіль, – це не заслуга цього уряду і президента. Адже це формувалося в попередні роки, це передбачалося і ні про яке завершення епохи бідності не йшлося, окрім однієї людини,

– сказав Кушнірук.

Він додав, що за рахунок збільшення дохідної частини на 67 мільярдів не можна подолати епоху бідності.

"Більше того, в мене є суттєві сумніви в коректності такого збільшення, бо я не бачу економічного підґрунтя для того, аби уряд зміг мобілізувати бюджет на 67 мільярдів більше, ніж було заплановано", – підсумував експерт.

Зазначимо, що 18 жовтня Верховна Рада ухвалила проєкт закону про державний бюджет на 2020 рік, за прийняття у першому читанні якого проголосували 255 депутатів. Проєкт Держбюджету передбачає, що у 2020 році економіка України зросте на 3,3%. Крім того, мінімальна зарплатня в Україні має зрости на 550 гривень – до 4723 гривень, прожитковий мінімум – до 2189 гривень, а середній курс долара становитиме 28,2 гривні.



Бюджет на 2020 рік/ Інфографіка 24 каналу