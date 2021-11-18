Сторона обвинувачення просила збільшити суму можливої застави аж до 10 мільйонів. Це судове засідання відбулося 18 листопада.

Також про нього Оштрафували за іншу аварію: у чому ще винен водій, який переїхав 2 дітей у Харкові

Назвали всі наявні ризики

Коли водію вперше обирали запобіжний захід, то встановили можливу заставу 320 тисяч гривень. Проте прокурор з цим категорично не погодився та перерахував кілька ризиків:

тяжкість кримінального правопорушення;

потенційний розмір спричиненої шкоди;

скоєння злочину в стані наркотичного сп'яніння, що викликало суспільний резонанс;

наявність в оточенні підозрюваного осіб, які володіють значними сумами грошей.

Захист чоловіка це заперечував. Його адвокатка заявила що немає причин збільшувати заставу. Мовляв, такі гроші можуть бути непомірними для підозрюваного.

Відтак суддя постановив збільшити розмір застави лише до 3 мільйонів 178 тисяч гривень. Якщо зловмисник їх не сплатить, то буде перебувати в СІЗО впродовж всього терміну розслідування.

Не хочуть, щоб втік

Про те, що прокуратура готує це клопотання, повідомили за 3 дні до цього. Тоді якраз там заявили про необхідність саме непомірної суми.

Правоохоронці акцентували на важкості скоєного правопорушення. Окрім цього, згадали про кримінальне минули підозрюваного. Цим у прокуратурі пояснили те, що чоловік може вийти й переховуватися.

Коротко про цю жахливу аварію