Збільшити відпустки та унеможливити звільнення вагітних: що пропонує уряд

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства пропонують зробити неможливим звільнення вагітних жінок та дозволити брати відпустку за власний рахунок на 30 днів замість 15.

Такі ініціативи презентував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов під час брифінгу 3 грудня, пише пресслужба уряду.

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Милованов пояснив, що завдання – законодавчо захистити усіх працівників, а звільнення вагітних жінок зробити неможливим.

Ми прагнемо ускладнити, а в ідеалі, взагалі унеможливити випадки, коли під умовою фіктивних реорганізацій компаній чи установ звільняють соціально незахищених осіб,

– повідомив Милованов.

Також в уряді пропонують вдвічі збільшити кількість днів відпустки за власний рахунок — з 15 до 30 днів. Механізм виплати лікарняних в уряді пропонують залишити чинним.

Окрім цього, в уряді пропонують внести до трудового законодавства зміни, якими узаконять роботу з дому та роботу з гнучким графіком.

Президент Володимир Зеленський доручив ухвалити новий Трудовий кодекс до початку 2020 року. Той кодекст, який чинний сьогодні, ухвалений ще у 1971 році Верховною Радою Українського РСР.

Чому Україні потрібен новий трудовий кодекс?

Попрощатися зі старими трудовими нормами нардепи хочуть через їхню "архаїчність" – вони залишилися у спадок ще від радянської системи. Роботодавці та інвестори критикують теперішній кодекс серез застарілі положення та ускладнення процесів.

У теперішньому трудовому кодексі, наприклад, досі існує норма від 1918 року про шкідливі види праці. Її запровадив ще Володимир Ленін.