З 28 серпня до Фінляндії не пускатимуть українців, які планували їхати збирати ягоди. А все тому, що в Україні погіршилася ситуація з контролем поширення коронавірусу.

Про нові обмеження для збирачів ягід, які хотіли б працювати у Фінляндії розповіли у виданні Yle з посиланням на постанову Державної ради країни.

Важливо Єгипет вимагатиме тест на коронавірус від усіх туристів

Постанова не стосується тільки українців – вона про всіх громадян країн, які не є членами ЄС і мають погану епідеміологічну ситуацію з COVID-19.

Кордон Фінляндії буде закритий з 28 серпня до 18 вересня щонайменше.

А допомогти фінам зібрати врожай зможуть мешканці Грузії, Нової Зеландії, Руанди, Таїланду, Тунісу, Уругваю та Південної Кореї. Якщо вони, звісно, виявлять бажання поїхати на роботу до Скандинавії.

Нагадаємо, у квітні 2020, вже після початку пандемії та закриття кордонів, українських заробітчан зацікавила новина про те, що до Фінляндії можна полетіти чартерним рейсом. Рейси організовували самі фіни через гостру нестачу робочих рук для збору врожаю ягід.

Загалом місцеві фермери розраховували на 15 тисяч українських заробітчан у сезон 2020 року.

Це цікаво У Фінляндії людям два роки виплачували 560 євро щомісяця: результати експерименту