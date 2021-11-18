Збирав дані про патріотів та військові об'єкти: агента спецслужб Росії викрили на Харківщині

Служба безпеки України викрила на Харківщині агента російських спцеслужб. Чоловік під прикриттям посадовця міськради збирав розвідувальну інформацію про українських патріотів та військові об'єкти.

За даними слідства, зловмисник був завербований псевдочиновником з тимчасово окупованої Донеччини. Чоловіка викрили під час отримання чергового завдання від так званого куратора.

До теми Працював на окупаційні війська Росії: прикордонники затримали українця

Як діяв агент спецслужб Росії

Як повідомили в СБУ, зловмисник мав збирати розвідувальну інформацію про військові об'єкти Харківщини, особовий склад української спецслужби, підрозділи Збройних сил, а також про місцевих патріотично налаштованих активістів.

Першочергово "замовників" цікавили маршрути переміщення колон з військовою технікою та види озброєнь українських військових.

За даними Офісу генпрокурора, чоловік у серпні 2017 року, використовуючи особисті зв'язки, передав одному з так званих "депутатів народної ради" окупованої Донеччини інформацію щодо співробітників СБУ та осіб, які їм допомагали.



Агента спецслужб Росії викрили під час отримання чергового завдання / Фото СБУ

Дізнайтеся більше СБУ відкрила понад 90 проваджень щодо бойовиків і зрадників у 2021 році

Також у квітні 2016 року він надіслав представнику окупаційної адміністрації Росії креслення ливарної заготовки для деталі бронетранспортера.

Правоохоронці затримали зловмисника та повідомили йому про підозру. Наразі у справі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.

Затримання бойовиків та зрадників: останні новини