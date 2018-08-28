Збирав "марихуану": соцмережі глузують з вікенду Путіна

Президент Росії Володимир Путін разом зі своїми підлеглими провів вихідні у республіці Тиві на річці Єнісей. Господар Кремля вже традиційно влаштував собі фотосесію, знімки з якої дуже швидко перетворили на меми у мережі.

Так, на карикатурах Путін постав в образі героїв фільмів "Залізна людина", "Люди в чорному" та "Горбата гора", а також – ігор Skyrim і DayZ. Окрім того, в низці фотожаб російського лідера поєднали з ковбоєм, який кричить, з кліпу-мема на пісню Big Enough.

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Дед снова отдыхал в Тыве, на этот раз в горах pic.twitter.com/cYBTVlcFTZ — Лентач (@oldLentach) 27 августа 2018 г.

Главное вовремя общипывать на проценты, так сказать... ️ pic.twitter.com/W1U0xEyVur — Тристар (@TristarMc) 27 августа 2018 г.



Меми про відпочинок Путіна

По такому случаю не мог не открыть фотошоп - ВВП и Классика pic.twitter.com/pZCdOB4exF — Mr.Stolkom (@Mr_Stolkom) 27 августа 2018 г.



Меми про Путіна



Жарти про відпочинок Путіна



Путіна зобразили у мемі з Навальним



Кім Чен Ин та Володимир Путін постали разом на одній карикатурі



Фотожаби про вихідні Путіна в горах



Путін - "людина в чорному"



Путін в образі героя фільму "Горбата гора"



Жарти про вікенд Путіна