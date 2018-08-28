Збирав "марихуану": соцмережі глузують з вікенду Путіна
Президент Росії Володимир Путін разом зі своїми підлеглими провів вихідні у республіці Тиві на річці Єнісей. Господар Кремля вже традиційно влаштував собі фотосесію, знімки з якої дуже швидко перетворили на меми у мережі.
Так, на карикатурах Путін постав в образі героїв фільмів "Залізна людина", "Люди в чорному" та "Горбата гора", а також – ігор Skyrim і DayZ. Окрім того, в низці фотожаб російського лідера поєднали з ковбоєм, який кричить, з кліпу-мема на пісню Big Enough.
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Меми про відпочинок Путіна
Меми про Путіна
Жарти про відпочинок Путіна
Путіна зобразили у мемі з Навальним
Кім Чен Ин та Володимир Путін постали разом на одній карикатурі
Фотожаби про вихідні Путіна в горах
Путін - "людина в чорному"
Путін в образі героя фільму "Горбата гора"
Жарти про вікенд Путіна
Меми про Путіна і його відпочинок на природі