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Збирав "марихуану": соцмережі глузують з вікенду Путіна

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Меми про відпочинок Путіна
Меми про відпочинок Путіна / Фото з соціальних мереж

Президент Росії Володимир Путін разом зі своїми підлеглими провів вихідні у республіці Тиві на річці Єнісей. Господар Кремля вже традиційно влаштував собі фотосесію, знімки з якої дуже швидко перетворили на меми у мережі.

Так, на карикатурах Путін постав в образі героїв фільмів "Залізна людина", "Люди в чорному" та "Горбата гора", а також – ігор Skyrim і DayZ. Окрім того, в низці фотожаб російського лідера поєднали з ковбоєм, який кричить, з кліпу-мема на пісню Big Enough.

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Меми Путін карикатури курйози
Меми про відпочинок Путіна

Меми карикутари Путін Росія
Меми про Путіна

Меми карикутари Путін Росія
Жарти про відпочинок Путіна

Меми карикутари Путін Росія
Путіна зобразили у мемі з Навальним
Меми карикутари Путін Росія
Кім Чен Ин та Володимир Путін постали разом на одній карикатурі

Меми карикутари Путін Росія
Фотожаби про вихідні Путіна в горах
Меми карикутари Путін Росія
Путін - "людина в чорному"

Меми карикутари Путін Росія
Путін в образі героя фільму "Горбата гора"
Меми карикутари Путін Росія
Жарти про вікенд Путіна

Меми карикутари Путін Росія
Меми про Путіна і його відпочинок на природі
 

Теги: Новини Росії Володимир Путін Карикатура Меми Курйозні новини
Джерело: 24 канал
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