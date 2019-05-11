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      Збираємо команду, – Гройсман про підготовку до парламентських виборів

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      Гройсман збирає команду на майбутні парламентські вибори
      Гройсман збирає команду на майбутні парламентські вибори / Фото 24 каналу

      Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що збирає людей у майбутню команду на парламентські вибори до Верховної Ради, які відбудуться восени. Це мають бути люди з сучасним мисленням, досвідом, і розумінням, яким чином ідеї впроваджувати в життя.

      Глава уряду в інтерв'ю "Інтерфаксу" зауважив, що наразі шукає однодумців по всій Україні.

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      У мене повинні бути однодумці не тільки в уряді і в парламенті, які приймають і голосують, а й на місцях: ті, хто так само розуміє ідеї реформ. Тому ми дійсно зараз збираємо команду по всій країні: на рівні громад, міст, на рівні районів і областей. Збираємо тих людей, у яких є здорові думки і розуміння, як їх впроваджувати. Я вважаю, що така команда, яка може генерувати ідеї і впроваджувати їх, повинна бути успішною,
      – сказав Гройсман.

      На питання чи будуть це "нові обличчя", або "люди з досвідом", політик наголосив, що в його команді будуть "справжні обличчя" – люди, які мають відповідний досвід і розуміння процесів.

      Наприкінці квітня український прем’єр Володимир Гройсман оголосив, що все піде на парламентські вибори восени, і для цього планує сформувати власну політичну партію. Проте, він не назвав жодних прізвищ, що будуть у його команді, а сам формат політсили ще не визначено.

      Наразі точно відомо, що Гройсман не піде на вибори з "Вінницькою європейською стратегією", до якої має безпосередній стосунок. Окрім того, чинний прем'єр веде консультації та обговорення щодо об’єднаннз багатьма людьми, зокрема з Арсенієм Яценюком.

      Що відомо про вибори до Верховної Ради?Парламентські вибори заплановані на 27 жовтня. Виборці голосуватимуть у загальнодержавному окрузі (за політичні партії) та в одномандатних округах (за кандидатів-мажоритарників).

      Виборчий процес стартує 29 липня – з цієї дати можна висуватися у нардепи. Партії обиратимуть своїх представників у парламент, або деякі політики висуватимуться самі. Документи до ЦВК для реєстрації треба подати не пізніше, ніж 13 серпня. Завершиться реєстрація 18 серпня.

      Результати виборів ЦВК має оприлюднити не пізніше, ніж 16 листопада. А 6 грудня ЦВК повинна офіційно зареєструвати обраних нардепів та видати їм посвідчення. Перша сесія новообраної Ради має пройти до 16 грудня.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Гройсман Парламентські вибори 2019
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