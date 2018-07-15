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Аргентина звільнила головного тренера після провалу на ЧС-2018

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Збірна Аргентини звільнила Хорхе Сампаолі
Збірна Аргентини звільнила Хорхе Сампаолі

Керівництво Асоціації футболу Аргентини (AFA) домовилося з головним тренером збірної Хорхе Сампаолі про розрив контракту.

Сампаолі погодився піти на поступки AFA і замість належних за контрактом 8 млн доларів відступних отримає 2 млн, інформує Marca.

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Домовленість між сторонами вже була досягнута, найближчим часом очікується офіційне оформлення розриву угоди.

Раніше повідомлялося, що аргентинець може залишитися біля керма команди до Копа Америка-2019, після якого AFA могла звільнити його без компенсації.

Нагадаємо, що аргентинці під керівництвом Хорхе Сампаолі провалили ЧС-2018 в Росії, вигравши тільки один матч з чотирьох і вилетівши в 1/8 фіналу від Франції (3:4).

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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