Збірна Бельгії розгромила Панаму на Чемпіонаті світу
Збірна Панами на Чемпіонатах світу дебютувала у матчі зі збірною Бельгії. Останні ж розгромили новачків, тричі забивши у другому таймі.
У першому таймі бельгійці одразу захопили ініціативу і розпочали тиск на ворота Хайме Пенедо. Але воротар діяв доволі надійно, тож голів у першому таймі забито не було.
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Все змінилося одразу з початку другого тайму. Вже на 47 хвилині Дрісу Метренсу вдався фантастичний за виконанням удар, з яким не зумів справитися голкіпер.
Подвоїти рахунок бельгійцям вдалося невдовзі. Ромелу Лукаку замкнув головою навіс Кевіна де Брюйне. Сам же Лукаку і встановив остаточний рахунок у матчі, коли реалізував швидкий контрвипад своєї збірної. Цього разу йому асистував Еден Азар.
Бельгія перемагає у першому матчі, а Панама зазнає розгромною поразки у своїй дебютній грі.
Бельгія – Панама 3:0
Голи: Мертенс, 47, Лукаку, 69, 75
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