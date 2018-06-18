21:06
18 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
27°C 18°C
  • вівторок
    28°C 18°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. "Бюджетний" відпочинок Луценко. Натравлені собаки Ляшка
Вєсті.UA
20:13, сьогодні
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Збірна Бельгії розгромила Панаму на Чемпіонаті світу

219 Читать новость на русском
Збірна Бельгії розгромила Панаму на Чемпіонаті світу
Збірна Бельгії розгромила Панаму на Чемпіонаті світу

Збірна Панами на Чемпіонатах світу дебютувала у матчі зі збірною Бельгії. Останні ж розгромили новачків, тричі забивши у другому таймі.

У першому таймі бельгійці одразу захопили ініціативу і розпочали тиск на ворота Хайме Пенедо. Але воротар діяв доволі надійно, тож голів у першому таймі забито не було.

Читайте також: Бельгія – Панама: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

Все змінилося одразу з початку другого тайму. Вже на 47 хвилині Дрісу Метренсу вдався фантастичний за виконанням удар, з яким не зумів справитися голкіпер.

Подвоїти рахунок бельгійцям вдалося невдовзі. Ромелу Лукаку замкнув головою навіс Кевіна де Брюйне. Сам же Лукаку і встановив остаточний рахунок у матчі, коли реалізував швидкий контрвипад своєї збірної. Цього разу йому асистував Еден Азар.

Бельгія перемагає у першому матчі, а Панама зазнає розгромною поразки у своїй дебютній грі.

Бельгія – Панама 3:0

Голи: Мертенс, 47, Лукаку, 69, 75

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – результати матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гольовий землетрус, "фестиваль насильства" і скандаліст Марадона – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 20:45 Гольовий землетрус, "фестиваль насильства" і скандаліст Марадона – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
175
Нацбезпека України: як її змінить новий закон
сьогодні, 20:01 Нацбезпека України: як її змінить новий закон
Яніна Ткачук 283
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 10:00 Як вивести 16 видів плям
Чи варто Олександру Усику боксувати у Москві: опитування
сьогодні, 17:51 Чи варто Олександру Усику боксувати у Москві: опитування
932
Пляжі та відкриті басейни Києва: ціни, недоліки та переваги
сьогодні, 18:01 Пляжі та відкриті басейни Києва: ціни, недоліки та переваги
Настя Сукач 3332
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук