Збірна Бельгії розгромила Панаму на Чемпіонаті світу

Збірна Панами на Чемпіонатах світу дебютувала у матчі зі збірною Бельгії. Останні ж розгромили новачків, тричі забивши у другому таймі.

У першому таймі бельгійці одразу захопили ініціативу і розпочали тиск на ворота Хайме Пенедо. Але воротар діяв доволі надійно, тож голів у першому таймі забито не було.

Читайте також: Бельгія – Панама: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

Все змінилося одразу з початку другого тайму. Вже на 47 хвилині Дрісу Метренсу вдався фантастичний за виконанням удар, з яким не зумів справитися голкіпер.

Подвоїти рахунок бельгійцям вдалося невдовзі. Ромелу Лукаку замкнув головою навіс Кевіна де Брюйне. Сам же Лукаку і встановив остаточний рахунок у матчі, коли реалізував швидкий контрвипад своєї збірної. Цього разу йому асистував Еден Азар.

Бельгія перемагає у першому матчі, а Панама зазнає розгромною поразки у своїй дебютній грі.

Бельгія – Панама 3:0

Голи: Мертенс, 47, Лукаку, 69, 75