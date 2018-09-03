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Збірна Чехії зазнала втрат перед матчем зі збірною України у Лізі націй

134 Читать новость на русском
Збірна Чехії з футболу
Збірна Чехії з футболу

Напередодні матчу між збірним Чехії та України у Лізі націй, суперники «синьо-жовтих» зазнали втрат у складі. Одразу четверо гравців не зможуть зіграти проти українців.

Мова йде про воротаря Іржі Павленку, а також півзахисника Боржека Дочкала, Антоніна Барака та Яна Копіцу. Відтак наставник чехів Карел Яролім був змушений викликати додаткових гравців. При цьому двоє з них нещодавно грали проти «Динамо», а ще один – гратиме невдовзі. Це воротар «Славії» Ондржей Коларж та його одноклубник півзахисник Яромир Змргал. А також форвард «Яблонца» Станіслав Тецл. Його команді проти киян у Лізі Європи ще слід зіграти.

Читайте також: "Динамо" в Лізі Європи: календар матчів та суперники

Нагадаємо, матч між збірними Чехії та України відбудеться у четвер, 6 вересня, у містечку Угерське Градіште. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

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Теги: Спорт Футбол Ліга націй Збірна України з футболу
Джерело: 24 Канал
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