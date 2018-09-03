Збірна Данії може не вийти на матчі Ліги нації, у федерації планують зібрати нову команду

Між гравцями збірної Данії та місцевою федерацією назріває скандал. Все може дійти до того, що футболісти не вийдуть на найближчі матчі проти Словаччини та Уельсу. Відтак у федерації планують зібрати нову збірну.

Причиною цього стало те, що гравці вимагають, щоб їм перерахували гроші за використання їх іміджевих прав. У федерації відмовляються це робити. У відповіді футболісти заявили, що не планують виходити на матчі Ліги націй проти Словаччини (5 вересня на виїзді) та Уельсу (9 вересня вдома). Вони виставили ультиматум федерації, щоб вирішити це питання у найближчі 18 годин, повідомляє Sport.tv2

Читайте також: Збірна Чехії зазнала втрат перед матчем зі збірною України у Лізі націй

Після цього федерація розіслала у місцеві клуби, у тому числі й нижчих дивізіонів, листи з проханням надати гравців для збірної. Адже якщо збірна Данії не вийде на цей матч, на федерацію очікують серйозні санкції, включно з дискваліфікацією з міжнародних турнірів.

Варто додати, що це не вперше гравці збірних Данії бойкотують матчі своєї збірної. У 2017 році футболістки жіночої збірної відмовилися виходити на матч проти конкуренток зі збірної Швеції у відборі на Кубок світу 2019 року. Тоді причиною теж стали гроші – через зміни у структурі федерації, футболістки перестали рахуватися працівницями федерації. Відтак не отримували гроші за свої матчі за збірну. Відтак через невихід на матч проти Швеції їм зарахували технічну поразку. Однак на наступний матч вони все-таки вийшли проти Хорватії.

При цьому данки – суперниці збірної України у групі у відборі на КС-2019. Однак українки, які у вівторок, 4 вересня, зіграють матч зі збірною Угорщини у Тернополі, втратили шанс на вихід на турнір.