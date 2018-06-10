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Збірну Франції врятувала нічия в товариському матчі зі США

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Франція врятувалася. Претендент на перемогу на Чемпіонаті світу вирвав нічию в грі зі Сполученими Штатами в товариському матчі – 1:1.

Про це повідомляє 24 Канал.

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Відкрили рахунок американці: на останній хвилині першого тайму Джуліан Грін скористався помаркою захисника і зумів прошити Уго Льоріса в ближній кут. Відновив паритет в рахунку на 78 хвилині Кіліан Мбаппе, який замкнув простріл з правого флангу. У підсумку 1:1.

А от ще одні фаворити Мундіалю, іспанці, здобули мінімальну перемогу в спарингу із Тунісом – 1:0. Єдиний м'яч у грі записав на свій рахунок Яго Аспас на 84-й хвилині, який результативним ударом завершив дриблінг Дієго Кости в штрафному майданчику. В іншому товариському матчі серби створили справжній шедевр. У грі з Болівією вони в карному майданчику зробили п'ять передач в повітрі, а Браніслав Івановіч з льоту поставив ефектну крапку в комбінації.

 

Теги: Новини спорту Новини Франції Новини США Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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