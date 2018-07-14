Збірна Хорватії: все, що потрібно знати про сенсаційного фіналіста ЧС-2018

15 липня у фінальному поєдинку чемпіонату світу 2018 року зустрінуться збірні Франції та Хорватії.

Редакція "24 каналу" пропонує вашій увазі невеличкий огляд збірної Хорватії: успіхи та невдачі, шлях до фіналу, гравці збірної, а також безліч цікавих фактів з історії європейського клубу. Збірна Хорватії вперше зіграє у фіналі чемпіонату світу з футболу.

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Історія та досягнення збірної Хорватії

Команда існує з 1990 року і була визнана ФІФА та УЄФА влітку 1992 року, через рік після отримання Хорватією незалежності від Югославії.

Збірна провела свої перші офіційні матчі у відбірковому раунді до чемпіонату Європи 1996 року, за результатами якого команда вийшла до фінальної частини, щоб вперше взяти участь в головному міжнародному турнірі континенту.

Кращим в історії команди став нинішній чемпіонат світу 2018 року, коли збірна Хорватії дійшла до фіналу. До цього Хорватія стала бронзовим призером чемпіонату світу 1998 року, а її гравець Давор Шукер став найкращим бомбардиром турніру.

Збірна Хорватії двічі, в 1994 і 1998 роках, визнавалася ФІФА командою, яка домоглася найбільшого прогресу в рейтингу збірних за підсумками року, а також займала в ньому місця з 125–го по 3–тє, що становить найбільшу різницю між займаними місцями в рейтингу ФІФА серед всіх збірних команд. У відбіркових турнірах чемпіонатів світу 2002 і 2006 років хорвати виходили у фінальну частину, не зазнавши жодної поразки у відбіркових матчах.

З самого моменту створення збірна Хорватії увірвалася в еліту європейського і світового футболу. Практично кожен топ–турнір проходить за її участі, нехай і далеко не завжди "картаті" є фаворитами змагань.

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Шлях до фіналу

Нинішнє покоління збірної Хорватії, можливо, не здається таким зірковим, але до темних конячок ЧС–2018 у Росії його точно зараховували. Залишалося тільки в групі пройти перевірку Аргентиною, а потім не розгубитися в плей–офф – цього хорватам завжди не вистачало.

Аргентина сама вирішила не ускладнювати Хорватії життя і показала, що саме "картаті" виявляється, були фаворитом групи – 3:0. Перемоги над Нігерією (2:0) і Ісландією (2:1) виглядали, скоріше, черговими. На третій, нічого не вирішальний матч Златко Даліч виставив напіврезервний склад – іноді це виходить боком, але тут тренер, схоже, вгадав і зумів збити своїм футболістам ритм навантажень.

В плей–офф ЧС–2018 Хорватія пройшла через три екстра–тайми і дві серії пенальті. У грі з Данією були забиті два рекордно швидкі голи – на першій і четвертій хвилинах, а далі кращими на полі були воротарі. Лука Модріч не реалізував пенальті в овертаймі, а в серії 11–метрових Даніель Субашич був трохи краще свого візаві Каспера Шмайхеля і потягнув три удари проти двох (1:1, 3:2 пен.).

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У грі з Росією все розвивалося ще більш видовищним: суперники обмінялися голами і в основний час, і в додатковий, а в серії пенальті господарів підвело виконання (2:2, 4:3 пен.).

Нарешті, проти Англії хорвати відігравалися з п'ятої хвилини і лише на 109-й повели в рахунку самі після удару Маріо Манджукича – цей гол і став переможним (2:1 д.ч.).

1-й матч Групи D: Хорватія – Нігерія 2:0

2-й матч Групи D: Хорватія – Аргентина 3:0

3-й матч Групи D: Хорватія – Ісландія 2:1

1/8 фіналу: Хорватія – Данія 1:1 (3:2 пен.)

1/4 фіналу: Хорватія – Росія 2:2 (4:3 пен.)

1/2 фіналу: Хорватія – Англія 2:1

Склад збірної Хорватії

У півфінальному матч ЧС-2018 Хорватія–Англія Златко Даліч до 90-ї хвилини не зробив жодної заміни, боячись порушити зіграність кістяка команди. Тому у фіналі чемпіонату світу головний тренер збірної Хорватії залишить той самий склад.

Орієнтовний склад збірної Хорватії: Субашич – Стрініч, Віда, Ловрен, Врсалько – Брозовіч – Перішич, Ракітіч, Модріч, Ребіч – Манджукич.

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