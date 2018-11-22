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      Збірна Іспанії з баскетболу назвала склад на гру проти України

      4 Читать новость на русском
      Іспанія назвала склад проти збірної України
      Іспанія назвала склад проти збірної України / fbu.ua

      Наставник збірної Іспанії з баскетболу Серджо Скаріоло оголосив розширений склад команди на наступні матчі кваліфікації чемпіонату світу 2019 року.

      Головний тренер іспанців, які 2 грудня зіграють вдома проти команди України, викликав готуватися 16 гравців, передає офіційний сайт Федерації баскетболу України.

      Читайте також: Збірна України у фантастичному матчі перемогла Іспанію у відборі на ЧС-2019

      Альберто Абальде, Пабло Агілар, Віктор Артеага, Жонатан Баррейро, Хавьєр Бейран, Даріо Брізуела, Кіно Колом, Хайме Фернандес, Марк Гарсія, Серхі Гарсія, Начо Ловет, Хабі Лопес-Аростегуі, Себастьєн Саїс, Родріго Сан Мігель, Фран Васкес, Едгар Віседо.

      Нагадаємо, що наставник збірної України з баскетболу Євген Мурсін також оголосив список гравців, які візьмуть участь у матчах відбору на чемпіонаті світу–2019 року.

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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