Збірна Іспанії з баскетболу назвала склад на гру проти України

Наставник збірної Іспанії з баскетболу Серджо Скаріоло оголосив розширений склад команди на наступні матчі кваліфікації чемпіонату світу 2019 року.

Головний тренер іспанців, які 2 грудня зіграють вдома проти команди України, викликав готуватися 16 гравців, передає офіційний сайт Федерації баскетболу України.

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Альберто Абальде, Пабло Агілар, Віктор Артеага, Жонатан Баррейро, Хавьєр Бейран, Даріо Брізуела, Кіно Колом, Хайме Фернандес, Марк Гарсія, Серхі Гарсія, Начо Ловет, Хабі Лопес-Аростегуі, Себастьєн Саїс, Родріго Сан Мігель, Фран Васкес, Едгар Віседо.

Нагадаємо, що наставник збірної України з баскетболу Євген Мурсін також оголосив список гравців, які візьмуть участь у матчах відбору на чемпіонаті світу–2019 року.