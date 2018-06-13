Збірна Іспанії звільнила тренера за день до початку Чемпіонату світу з футболу

Федерація футболу Іспанії звільнила Хулена Лопетегі з посади головного тренера збірної Іспанії. Це сталося за день до початку Чемпіонату світу з футболу у Росії, де іспанці були одними з фаворитами змагань.

Про це стало відомо на прес-конференції у російському Краснодарі, де виступили Лопеетгі та президент Федерації футболу Іспанії Луіс Рубіалес.

Вони не назвали причини звільнення тренера. А також хто готуватиме команду на Мундіалі.

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Однією з версій є те, що чиновникам не сподобалося, що Лопетегі після Чемпіонату світу очолить мадридський "Реал". Адже незадовго до цього тренер продовжив контракт зі збірною Іспанії до 2020 року.