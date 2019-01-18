Збірна Києва виграла шаховий "Матч столиць"

У Харкові відбулося масштабне шахове змагання – "Матч столиць", в якому грали команда господарів і збірна Києва. Кожне з міст виставило по 20 найкращих шахістів, які боролися "стінка на стінку" протягом двох днів.

Подібне масове і зіркове змагання відбулося в Україні вперше (але, сподіваємося, – не в останнє). В складах обох збірних було чимало чемпіонів Олімпіад, світу та Європи – зокрема, за харків’ян грали відомі гросмейстери Павло Ельянов, Олександр Моїсеєнко, Анна Ушеніна, за киян – Володимир Баклан, Кирило Шевченко, Юлія Осьмак… Головним організатором стала Харківська обласна федерація шахів, свій вагомий внесок зробила і Федерація шахів Києва.

Дводенний марафон засвідчив, що команди приблизно рівні за класом. Та все ж дещо сильнішими виявилися кияни, які й стали першими переможцями "Матчу столиць" – рахунок 21,5:18,5 на користь гостей. Крім того, в рамках цього масштабного заходу відбувся великий турнір серед школярів, в якому взяли участь 164 гравці.



Учасники "Матчу столиць"

"Матч столиць" – дуже важлива подія для всієї шахової України, – відзначив віце-президент Харківської обласної федерації шахів Олександр Ковчан. – Мабуть, вперше за дошками зустрілися команди такого високого рівня і широкого представництва – тут дійсно змагалися найкращі спортсмени країни. Впевнений, що цей захід гарно послугує для популяризації шахів в Україні.

Підтримала колегу й екс-чемпіонка світу Анна Ушеніна. "Я вперше брала участь у подібному заході, – сказала зірка. – Зразу й не пригадаю, коли востаннє в Україні турніри проводилися на такому високому рівні. Сподіваюся матчі між містами стануть традиційними, і я з задоволенням візьму участь у матчі-відповіді в Києві".



Володимир Баклан і Аннна Ушеніна

Про ідею провести матч-реванш говорили і президенти федерацій: київської – Павло Куфтирєв і харківської – Олександр Грановський. Крім того, у планах організаторів – розширення географії учасників, зокрема, долучення до змагань команд з Одеси, Львова, Дніпра та інших міст України.



Майбутні зірки шахів

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