Збірна Мексики обіграла Південну Корею на Чемпіонаті світу

Збірна Мексики забила два голи у ворота південнокорейців, які у підсумку принесли їй перемогу у цьому матчі Чемпіонату світу.

Азійська збірна у цьому матчі не виглядала приреченою. Сон, та Кі з Лі попереду мали чимало нагод, щоб відзначитися, але доволі надійно та впевнено діяв воротар мексиканців Очоа. Він демонстрував свою вже відому стрибучість у рамці воріт, чим неодноразово рятував команду від пропущеного голу.

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Та першим забили мексиканці. Хюн-Ву Чо зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, і суддя призначив пенальті. Удар з позначки доволі впевнено реалізував Вела.

Друге взяття воріт глядачі на трибунах побачили вже у другому таймі. Цього разу відзначився Чічаріто. Мексиканцям вдалося втекти в швидку атаку, коли вони відібрали м'яч на своїй половині поля. Вихід три в два закінчився пасом ліворуч, де і перебував Ернандес. Півзахисник першим рухом прибрав захисника, а вже другим пробив повз голкіпера.

Від другої поспіль поразки без забитих голів збірну Південної Кореї врятував Сон. Йому вдався точний удар з-за меж штрафного майданчика у верхній кут воріт. Очоа цього разу не зумів виручити свою команду.

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До результату матчу Швеція – Німеччина поки не відомо, чи Південна Корея остаточно вилітає з турніру, і чи Мексика гарантувала собі вихід у плей-оф.

Мексика – Південна Корея 2:1

Голи: Вела, 26, Чічаріто, 66 – Сон, 90+3