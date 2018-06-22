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Збірна Нігерії обіграла Ісландію на Чемпіонаті світу

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Нігерія перемогла збірну Ісландії на ЧС-2018
Нігерія перемогла збірну Ісландії на ЧС-2018

Після матчу збірних Ісландії та Нігерії на Чемпіонаті світу, ситуація в групі D стала ще більше заплутаною.

До матчу Ісландія мала одне очко, нігерійці ж попередню гру програли. Після матчу збірних Хорватії та Аргентини, де "картаті" забезпечили собі вихід у плей-оф, набравши за два тури шість очок, свій крок до плей-оф могли зробити й ісландці. Для цього требу було перемагати африканську збірну.

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Однак нігерійці у цьому матчі зіграли значно краще, аніж у матчі з хорватами. Команда атакувала усіма можливими способами, у той час як ісландці у матчі виглядали розгублено.

Голи у матчі (забиті й не забиті) команди відклали на другий тайм. Спочатку нігерійці вийшли вперед завдяки швидкій атаці флангом, коли Мозес віддав пас на Муса, і форвард пробив повз голкіпера.

Другий гол теж авторства Муси. Однак цього разу він сам на швидкості пройшов флангом, обігнавши захисника, увійшов у штрафний майданчик, де обіграв воротаря, і пробив по воротах, на де на лінії стояло двоє гравців збірної Ісландії. Форвард пробив повз них.

Ісландці свій шанс скоротити рахунок мали можливість з пенальті, але з позначки схибив Сігурдсон.

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Після цього матчу Хорватія гарантувала собі вихід з групи з першого місця. За другу путівку будуть боротися збірні Ісландії, Аргентини та Нігерії.

Нігерія – Ісландія 2:0

Голи: Муса 

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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