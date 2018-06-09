Збірна Німеччини підходить до старту Чемпіонату світу з футболу
Збірна Німеччини з футболу здобула першу перемогу в останніх шести товариських матчах. Чемпіони світу перервали безвиграшну серію.
Після поразок від Бразилії та Австрії підопічні Йоахіма Льова тріумфували в товариському поєдинку проти Саудівської Аравії.
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До справи збірна Німеччини взялася одразу. Вже на 8-й хвилині класну комбінацію ударом від поперечки результативно завершив нападник Лейпцига Тімо Вернер. А в кінці першого тайму захисник аравійців Хаусаві в боротьбі з Томасом Мюллером зрізав м'яч у власні ворота.
На 84-й хвилині гості отримали право на одинадцятиметровий. Однак, Мохаммад Аль-Сахлаві з позначки переграти тер Штегена не зміг і на допомогу йому прийшов капітан Аль-Джассім, який і проштовхнув м'яч у сітку. У підсумку – 2:1.