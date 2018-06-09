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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Збірна Німеччини підходить до старту Чемпіонату світу з футболу

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Збірна Німеччини з футболу здобула першу перемогу в останніх шести товариських матчах. Чемпіони світу перервали безвиграшну серію.

Після поразок від Бразилії та Австрії підопічні Йоахіма Льова тріумфували в товариському поєдинку проти Саудівської Аравії.

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До справи збірна Німеччини взялася одразу. Вже на 8-й хвилині класну комбінацію ударом від поперечки результативно завершив нападник Лейпцига Тімо Вернер. А в кінці першого тайму захисник аравійців Хаусаві в боротьбі з Томасом Мюллером зрізав м'яч у власні ворота.

На 84-й хвилині гості отримали право на одинадцятиметровий. Однак, Мохаммад Аль-Сахлаві з позначки переграти тер Штегена не зміг і на допомогу йому прийшов капітан Аль-Джассім, який і проштовхнув м'яч у сітку. У підсумку – 2:1. 

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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