Збірна Німеччини з футболу повторила антирекорд 40-річної давності
Зігравши внічию проти Нідерландів (2:2) в рамках Ліги націй Німеччина продовжила свою безвиграшну серію в офіційних матчах до 5 ігор.
Останній раз така провальна серія у Бундестіму спостерігалась у сезоні 1978/79, тоді команда не знала смаку перемог у 6-ти поєдинках поспіль, повідомляє Gracenote.
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Зазначимо, що останній раз команда перемогла в офіційній грі ще на чемпіонаті світу-2018, обігравши збірну Швеції (2:1).
Такі результати призвели до того, що Німеччина зайняла останнє місце в групі Ліги націй і покинула елітний дивізіон.
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Джерело: 24 Канал
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