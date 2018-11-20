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      Збірна Німеччини з футболу повторила антирекорд 40-річної давності

      276 Читать новость на русском
      Збірна Німеччини
      Збірна Німеччини

      Зігравши внічию проти Нідерландів (2:2) в рамках Ліги націй Німеччина продовжила свою безвиграшну серію в офіційних матчах до 5 ігор.

      Останній раз така провальна серія у Бундестіму спостерігалась у сезоні 1978/79, тоді команда не знала смаку перемог у 6-ти поєдинках поспіль, повідомляє Gracenote.

      Читайте також: Німеччина сенсаційно не зуміла обіграти на власному полі Нідерланди у Лізі націй: відео

      Зазначимо, що останній раз команда перемогла в офіційній грі ще на чемпіонаті світу-2018, обігравши збірну Швеції (2:1).

      Такі результати призвели до того, що Німеччина зайняла останнє місце в групі Ліги націй і покинула елітний дивізіон.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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