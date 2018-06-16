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Збірна Перу програла збірній Данії, не реалізувавши пенальті

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Збірна Перу програла збірній Данії, не реалізувавши пенальті

Збірні Данії та Перу зіграли свій матч на Чемпіонаті світу з футболу 2018 року. Все в матчі вирішив єдиний гол, а наприкінці першого тайму перуанець Куева не реалізував пенальті.

Як і в першому матчі цієї групи С між Францією та Австралією, було призначено пенальті після того, як арбітр звернувся за допомогою до відеоповтору. Хоча одразу після моменту суддя показав, що жодного порушення не було. Але захисник збірної Данії зачепив ногою гравця збірної Перу у власному штрафному.

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Пробивати пішов Куева, і запустив м'яч вище воріт. Це стало друге нереалізоване пенальті у цей ігровий день. До цього воротаря з позначки не зумів переграти Ліонель Мессі.

Єдиний гол у матчі було забито на 59 хвилині. Його автор – Юсуф Поульсен, який скористався швидкісною атакою, та пробив повз воротаря.

Попри те, що в матчі було забито один гол, гольових моментів було достатньо. Однак надійно діяли як Каспер Шмейхель, так і Педро Галлесе

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Перу – Данія 0:1

Гол: Поульсен, 59

 

 

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – результати матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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