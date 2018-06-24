Збірна Польщі поступилася Колумбії та вилетіла з Чемпіонату світу

Збірні Польщі та Колумбії доволі невдало стартували на Чемпіонаті світу, програвши свої матчі. Тож ще одна поразка залишала одну з команд поза плей-оф Мундіалю.

Все через те, що напередодні збірні Японії та Сенегалу зіграли у нічию і набрали по чотири бали. Тож задля збереження можливості вийти з групи, треба було хоча б зіграти у нічию.

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Колумбійці були більше заряджені на боротьбу (у рамках правил) у цьому матчі. "Лос кафетерос" створили чималу кількість проблем польській обороні. Та в першому таймі забити їм вдалося лише одного разу. Після розіграшу кутового м'яч потрапив до Хамеса Родрігеса, який уник офсайду, у штрафному майданчику. Колумбієць вирішив навісити у воротарський майданчик. Войцех Щенсни запізнився з виходом, і Єррі Міна головою відправив м'яч у ворота. Це був перший удар в площину воріт збірної Польщі за весь перший тайм (ще два були повз ворота). Поляки на це відповіли своїми двома ударами, які були мимо.

Колумбійці продовжували тиск на ворота Щенсни. Поляки на це відповіли моментом Левандовскі у другому таймі. Однак форвард не зумів як слід обробити м'яч та пробити повз голкіпера, попавши саме в Оспіну, який вчасно вийшов з воріт.

На це колумбійці відповіли двома голами з різницею в п'ять хвилин. Спочатку атака з багатьма пасами. за якими не встигали гравці збірної Польщі, закінчилася пасом в розріз на Рамаделя Фалькао, якого залишили без опіки на лінії штрафного майданчика. Капітан колумбійців потужно пробив у дальній кут воріт.

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Остаточно "добив" поляків Куардадо. Гравці збірної Польщі втратили м'яч при вкиданні ауту, м'яч по флангу до центральної лінії довів Фалькао. звідки вирізав передачу на хід партнеру. підхопивши м'яч мало не в центральному колі, Куардадо дійшов з ним до штрафного майданчика суперників, звідки й пробив у кут воріт Щенсни. 3:0.

Ця поразка залишила Польщу без плей-оф Чемпіонату світу. У них жодного набраного очка після двох турів. У збірної Колумбії три бали. Лідирують і надалі Японія та Сенегал – у них по чотири очки.

Колумбія – Польща 3:0

Голи: Міна, 40, Фалькао, 70, Куардадо, 75