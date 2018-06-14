Збірна Росії розгромила Саудівську Аравію у матчі-відкритті Чемпіонату світу

Збірна Росії забила п'ять голів у ворота збірної Саудівської Аравії у першому матчі Чемпіонату світу 2018 року. Два голи було забито у першому таймі, ще три – вже по перерві.

Під час жеребкування збірна Росії отримала у групу одного з аутсайдерів турніру – збірну Саудівської Аравії. Саме проти "орлів пустелі" випало грати російській збірній у матчі-відкритті.

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Перший гол у матчі забив головою Юрій Газінський. Другий гол на рахунку Дениса Черишева, який вийшов на заміну ще у першому таймі замість травмованого Алана Дзагоєва.

Розгром у матчі оформив Артем Дзюба. Він теж забив, вийшовши на заміну.

Незадовго до фінального свистка збірна Саудівської Аравії пропустила ще два голи. Спочатку Черишев оформив дубль (при цьому Дзюба під час атаки, коли на нього йшов пас, перебував у офсайді). Остаточний рахунок вже у доданий арбітром час встановив Олександр Головін, забивши зі штрафного.

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Росія – Саудівська Аравія 5:0

Голи: Газінський, 12, Черишев, 43, 90+1, Дзюба, 71, Головін, 90+3