Збірна Росії з футболу представила свою нову форму: у мережі глузують
Збірна Росії з футболу представила гостьовий комплект форми для домашнього чемпіонату світу 2018 року. Так, форма виконана в сірих тонах і вже зібрала чимало критичних коментарів.
Зокрема, відомий російський модельєр В'ячеслав Зайцев у коментарі виданню "Чемпіонат.com" розкритикував форму команди, назвавши її блідою.
"Подивився нову гостьову форму Росії. Звичайна майка, нічого особливого в ній немає. На тих фотографіях, які зараз ц мережі, сидить погано. Бідо дуже виглядає принт", – сказав Зайцев.
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Хвиля критики на нову форму російських футболістів обвалилася і від користувачів соціальних мереж.
Джерело: 24 Канал
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