Збірна Росії з футболу представила свою нову форму: у мережі глузують

Збірна Росії з футболу представила гостьовий комплект форми для домашнього чемпіонату світу 2018 року. Так, форма виконана в сірих тонах і вже зібрала чимало критичних коментарів.

Зокрема, відомий російський модельєр В'ячеслав Зайцев у коментарі виданню "Чемпіонат.com" розкритикував форму команди, назвавши її блідою.

"Подивився нову гостьову форму Росії. Звичайна майка, нічого особливого в ній немає. На тих фотографіях, які зараз ц мережі, сидить погано. Бідо дуже виглядає принт", – сказав Зайцев.

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Хвиля критики на нову форму російських футболістів обвалилася і від користувачів соціальних мереж.

Новая гостевая форма сборной России.

Москитная сетка? pic.twitter.com/oePPK6tctA — Arseny Piganov ️ (@ArsenioArsenio) 20 березня 2018 р.

новая форма сборной России какая-то хероватая. впрочем, какая сборная такая и форма. — Scotty Kroos (@goonerettejulz8) 20 березня 2018 р.