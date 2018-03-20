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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Збірна Росії з футболу представила свою нову форму: у мережі глузують

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Нова гостьова форма збірної Росії з футболу
Нова гостьова форма збірної Росії з футболу / Фото з соціальних мереж

Збірна Росії з футболу представила гостьовий комплект форми для домашнього чемпіонату світу 2018 року. Так, форма виконана в сірих тонах і вже зібрала чимало критичних коментарів.

Зокрема, відомий російський модельєр В'ячеслав Зайцев у коментарі виданню "Чемпіонат.com" розкритикував форму команди, назвавши її блідою.

"Подивився нову гостьову форму Росії. Звичайна майка, нічого особливого в ній немає. На тих фотографіях, які зараз ц мережі, сидить погано. Бідо дуже виглядає принт", – сказав Зайцев.

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Хвиля критики на нову форму російських футболістів обвалилася і від користувачів соціальних мереж.

Теги: Новини Росії Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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