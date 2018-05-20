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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Збірна Швеції стала чемпіоном світу з хокею: відео топ-3 голів

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Швеція стала чемпіоном світу з хокею
Швеція стала чемпіоном світу з хокею / Фото з соцмереж

Гравці національної збірної Швеції перемогли у фінальній грі чемпіонату світу з хокею команду Швейцарії.

Основний час зустрічі завершився нічиєю 2:2, тож нового власника "золота" визначали післяматчевими булітами. Врешті Швеція перемогла – 3:2.

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Зазначимо, у 2017-му чемпіоном світу з хокею також були шведи.

Відео топ-3 голів гри між Швецією та Швейцарією: 

 

Теги: Швеція Хокей Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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