Збірна Швейцарії здобула вольову перемогу над сербами на Чемпіонаті світу
На Чемпіонаті світу збірна Швейцарії стала першою командою, яка здобула вольову перемогу. Не пощастило збірній Сербії, яка програла після голу вже на осатнній хвилині матчу.
Ситуація в групі Е і до цього матчу була доволі заплутаною. І шансів вийти в наступний раунд після 22 червня не залишилося лише в збірної Коста-Рики, яка програла два матчі. Збірна Сербії у матчі проти швейцарців ж могла гарантувати собі участь в 1/8 фіналу.
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Перший крок для перемоги серби зробили вже на початку матчу, коли відзначився Мітровіч після навісу Тадіча. Форвард пробив головою, а воротар Зоммер не зумів дотягнутися до м'яча.
Свої голи збірна Швейцарії забивала вже у другому таймі. Спочатку забив Джака, потужно пробивши з-за меж штрафного майданчика.
А перемогу швейцарцям принесла разюча контратака, коли Шакірі отримав пас ще на своїй половині поля і зумів втекти від суперника та пробити пор воротах Стойковіча. Воротар не зумів відбити цей удар.
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Швейцарія перемагає, та разом зі збірною Бразилії очолює квартет (у кожної з команд по чотири очки). У сербів і надалі три бали. Без залікових очок лише збірна Коста-Рики.
Швейцарія – Сербія 2:1
Голи: Джака, 52, Шакірі, 90 – Мітровіч, 6