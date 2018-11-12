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      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Збірна Туреччини оголосила склад на товариський матч проти України

      93 Читать новость на русском
      Мірча Луческу
      Мірча Луческу / tff.org

      Наставник збірної Туреччини Мірча Луческу викликав 24-х футболістів для підготовки до поєдинку Ліги націй зі Швецією й товариського матчу з Україною.

      Збірна Туреччини збереться для підготовки до матчів 12 листопада на базі в Ріві, передмісті Стамбула. 16-го числа команда вирушить до Коньї, де 17 листопада зіграє в поєдинку Ліги націй зі Швецією, пише Федерація футболу України.

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      Склад збірної Туреччини

      Воротарі: Гекхан Аккан ("Різеспор"), Серкан Киринтили ("Коньяспор"), Сінан Болат ("Антверпен", Бельгія).

      Захисники: Мехмет Зекі Челик ("Лілль", Франція), Мерт Мюлдюр ("Рапід", Австрія), Чаглар Сеюнджю ("Лестер", Англія), Ертугрул Ерсой ("Бурсаспор"), Каан Айхан ("Фортуна", Німеччина), Меріх Демірал ("Аланьяспор"), Сердар Азіз ("Галатасарай"), Хасан Алі Калдирим ("Фенербахче"), Омер Байрам ("Галатасарай").

      Півзахисники: Дженгіз Ундер ("Рома", Італія), Сердар Гюрлер ("Уеска", Іспанія), Айтадж Кара ("Бурсаспор"), Ірфан Кахведжі ("Істанбул ББ"), Махмут Текдемір ("Істанбул ББ"), Огузхан Озьякуп ("Бешикташ"), Окай Йокушлу ("Сельта", Іспанія), Таркан Сербест ("Касимпаша"), Хакан Чалханоглу ("Мілан", Італія), Юнус Маллен ("Вольфсбург", Німеччина).

      Нападники: Дженк Тосун ("Евертон", Англія), Енес Унал ("Вальядолід", Іспанія).

      Нагадаємо, що товариський матч зі збірною України підопічні Мірчі Луческу проведуть 20 листопада в Антальї. Початок зустрічі — о 19.30 за київським часом.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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