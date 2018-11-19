Збірна Туреччини залишилася без ключових гравців перед матчем з Україною

Півзахисник Хакан Чалханоглу і захисник Сердар Азіз не зіграють в товариському матчі збірної Туреччини проти України, який відбудеться у вівторок, 20 листопада в Анталії.

Обидва футболісти отримали пошкодження в поєдинку Ліги Європи проти Швеції і достроково покинули табір національної команди в Коньї.

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Зазначимо, що Хакан Чалханоглу провів у складі збірної Туреччини 39 матчів і забив 9 голів. На рахунку Сердара Азіза 17 матчів і 2 голи.

Нагадаємо, матч Україна – Туреччина пройде у вівторок, 20 листопада, в Антальї. Початок – о 19:30.

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