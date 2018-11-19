Збірна Туреччини залишилася без ключових гравців перед матчем з Україною
Півзахисник Хакан Чалханоглу і захисник Сердар Азіз не зіграють в товариському матчі збірної Туреччини проти України, який відбудеться у вівторок, 20 листопада в Анталії.
Обидва футболісти отримали пошкодження в поєдинку Ліги Європи проти Швеції і достроково покинули табір національної команди в Коньї.
Читайте також: Яремчук може зіграти у товариському матчі проти Туреччини
Зазначимо, що Хакан Чалханоглу провів у складі збірної Туреччини 39 матчів і забив 9 голів. На рахунку Сердара Азіза 17 матчів і 2 голи.
Нагадаємо, матч Україна – Туреччина пройде у вівторок, 20 листопада, в Антальї. Початок – о 19:30.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Тенісист Дель Потро зіграв 5 тай-брейків за 3 матчі на Erste Bank Open21 жовтня 2012 , 08:08
Баскетбол: До збірної 1/2 фіналу потрапили гравці "Будівельника" та "Азовмаша"9 травня 2013 , 15:03
Екс-тренер "Карпат" очолив російський клуб30 липня 2014 , 16:15
Сидорчук продовжив контракт з "Динамо"23 лютого 2015 , 18:11