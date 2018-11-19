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      Збірна Туреччини залишилася без ключових гравців перед матчем з Україною

      53 Читать новость на русском
      Хакан Чалханоглу
      Хакан Чалханоглу / Getty Images

      Півзахисник Хакан Чалханоглу і захисник Сердар Азіз не зіграють в товариському матчі збірної Туреччини проти України, який відбудеться у вівторок, 20 листопада в Анталії.

      Обидва футболісти отримали пошкодження в поєдинку Ліги Європи проти Швеції і достроково покинули табір національної команди в Коньї.

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      Зазначимо, що Хакан Чалханоглу провів у складі збірної Туреччини 39 матчів і забив 9 голів. На рахунку Сердара Азіза 17 матчів і 2 голи.

      Нагадаємо, матч Україна – Туреччина пройде у вівторок, 20 листопада, в Антальї. Початок – о 19:30.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Новини Туреччини
      Джерело: 24 Канал
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