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Збірна Україна з баскетболу готується влаштувати суперникам "пекло"

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Євген Мурзін і збірна України
Євген Мурзін і збірна України / ФБУ

1 липня у Києві національна команда України проведе важливий відбірковий поєдинок до Чемпіонату світу з баскетболу 2019 року. Суперником буде непроста збірна Латвії.

У вівторок, 19 червня, наша команда під орудою головного наставника Євгена Мурзіна розпочала тренувальний збір. Вже у середу, 20 червня, українці вирушить до Ізраїлю, де зіграють два спаринги з тамтешньою національною збірною. Перший матч 22 червня буде відкритим для глядачів, наступного дня, 23 червня, гра відбудеться за зачиненими дверима.

Відчуваю, що на сьогодні хлопці вже набрали фізичні кондиції. Я тепер вимагаю від них додати в агресивності. Коли є гарна фізична форма, вже можна вимагати жорсткості у захисті, швидкості і жорсткості у нападі. Ми дещо змістили акценти, бо у збірній контактний баскетбол – кість у кість, доводиться битися за кожний сантиметр паркету і саме від гри у захисті залежатиме результат,
– відзначає Мурзін.

Раніше Федерація баскетболу України створила проморолик до матчу проти Латвії, який зараз активно підкорює мережі. У коментарях до відео написано: "Знову у Палаці спорту ми спробуємо зробити пекло для суперника".

Читайте також: Український баскетболіст набрав рекордні 110 очок за одну гру

Теги: Новини спорту Баскетбол Збірна України з баскетболу
Джерело: 24 Канал
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