Збірна України матч відбору на Євро-2020 може зіграти у Полтаві

Один з матчів кваліфікації Євро-2020 збірна України з футболу може провести у Полтаві на стадіоні «Ворскла» імені Олексія Бутовського. Це буде матч проти збірної Люксембургу.

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Федерація футболу України звернулася до футбольного клубу "Ворскла" з пропозицією провести цей матч у Полтаві. Про це в коментарі "Полтавщина Спорт" підтвердив керівник прес-служби ФК "Ворскла" Артем Лобанов.

"Звісно, говорити про матч збірної у Полтаві як про факт ще зарано. Але Федерація футболу України дійсно надіслала нам листа з пропозицією провести цей матч. Вони розглядають Полтаву як місто для проведення цієї гри. Клуб радо погодився, адже це неабиякий плюс для міста і для вболівальників. Далі цього листа справа ще не пішла. Чекаємо вказівок від ФФУ", – розповів Артем Лобанов.

Варто зазначити, що матч Україна – Люксембург запланований на 10 червня 2019 року. Перед тим збірна України зіграє матч проти збірної Сербії 7 червня. Де саме відбудеться цей матч – поки невідомо.

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Щодо стадіону "Ворскла" імені Олексія Бутовського, то на ньому вміщується майже 25 тисяч глядачів. Для матчів "Ворскли" у Лізі Європи, сам стадіон дещо модернізували, щоб приймати єврокубки.

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