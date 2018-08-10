Збірна України не зуміла зіграти матч на ЄвроБаскеті через політичну суперечку двох країн

Матч кадетського чемпіонату Європи U-16 серед чоловічих команд Україна – Косово, який планувався 10 серпня о 22:00, не відбудеться. Поки матч перенесли, але його можуть і відмінити, і збірній Косово зарахувати технічну поразку.

Причина, чому матч не відбудеться – збірна Косово не з’явилася на ЄвроБаскет до Сараєво, оскільки Боснія і Герцеговина не визнає незалежність нової балканської країни, повідомили у Федерації баскетболу України.

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Наразі ФІБА переносить матчі за участі збірної Косово. Так, поєдинок Боснія і Герцеговина – Косово, який мав відбутися 9 серпня, перенесено на 12 серпня. А матч Україна – Косово перенесено на 15 серпня.

Якщо Косово все ж не з’явиться на турнірі та не зіграє перші два поєдинки, команді будуть зараховані технічні поразки.

Наступний матч за участі збірної України має відбутися 11 серпня проти Швейцарії. Початок о 22:00.

Варто зазначити, що це не вперше така ситуація в українському спорті, коли команди зустрічаються з представниками Косово. Національна збірна України з футболу свої офіційні матчі проти збірної Косово у 2016 році грала на нейтральних полях – в Албанії та Польщі. Адже Україна теж не визнала незалежності Косово. Ще у 2015 році з подібним зіштовхнулися гравці гандбольного клубу "Галичанка", яким довелося грати з клубом "Приштина". Спортсменок з Косово в Україну не пустили прикордонники.

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