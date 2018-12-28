Збірна України офіційно зіграє з Португалією 14 жовтня у Києві

На засіданні Виконкому ФФУ було ухвалено рішення щодо місця проведення матчу відбіркового турніру Євро-2020 між збірними України та Португалії.

Поєдинок пройде в Києві на НСК "Олімпійський" 14 жовтня 2019 року. Початок – о 21.45, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Читайте також: ФФУ жорстко покарала "Волинь" за борги

Раніше вже повідомлялося про те, що виїзний матч проти Португалії (22 березня) Україна проведе в Лісабоні.

Нагадаємо, що на Виконкомі ФФУ сьогодні було прийнято рішення про призначення Руслана Ротаня на пост головного тренера молодіжної збірної України, а Олег Блохін став співголовою Ради стратегічного розвитку професіонального футболу ФФУ.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24