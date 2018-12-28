Збірна України офіційно зіграє з Португалією 14 жовтня у Києві
На засіданні Виконкому ФФУ було ухвалено рішення щодо місця проведення матчу відбіркового турніру Євро-2020 між збірними України та Португалії.
Поєдинок пройде в Києві на НСК "Олімпійський" 14 жовтня 2019 року. Початок – о 21.45, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
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Раніше вже повідомлялося про те, що виїзний матч проти Португалії (22 березня) Україна проведе в Лісабоні.
Нагадаємо, що на Виконкомі ФФУ сьогодні було прийнято рішення про призначення Руслана Ротаня на пост головного тренера молодіжної збірної України, а Олег Блохін став співголовою Ради стратегічного розвитку професіонального футболу ФФУ.
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Джерело: 24 Канал
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