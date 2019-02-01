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      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Збірна України оголосила розширену заявку на вирішальні матчі кваліфікації ЧС-2019

      146 Читать новость на русском
      Збірна України оголосила розширену заявку
      Збірна України оголосила розширену заявку / fbu.ua

      Тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився із заявкою на вирішальні поєдинки відбору на світову першість. Оголошено розширену заявку.

      До розширеного складу чоловічої збірної України увійшли 15 баскетболістів.

      Читайте також: Чи має збірна України з баскетболу шанси вийти на чемпіонат світу-2019

      Захисники – Ігор Бояркін, Олександр Мішула, Денис Лукашов, Іссуф Санон, Олександр Липовий, Богдан Близнюк;

      форварди – Іван Ткаченко, Олександр Беліков, Павло Крутоус, Максим Пустозвонов, В’ячеслав Бобров, Сергій Павлов, Володимир Герун;

      центрові – В’ячеслав Кравцов, Артем Пустовий.

      Чоловіча національна збірна України в лютому проведе два кінцеві матчі кваліфікації чемпіонату світу-2019. Команда Євгена Мурзіна 22 лютого в київському Палаці спорту протистоятиме збірній Чорногорії, а 25 лютого на виїзді в Любляні зіграє проти Словенії.

      У цих матчах нашу команду влаштує тільки переможний результат.

      В останньому матчі збірна України у напруженому матчі поступилася збірній Іспанії.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Баскетбол Збірна України з баскетболу
      Джерело: 24 Канал
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