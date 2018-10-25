Збірна України оголосила склад на ігри проти Франції

Національна збірна України з футзалу проведе два товариські матчі проти збірної Франції.

Головні тренери збірних Франції та України – П`єр Джекі та Олександр Косенко оприлюднили склади команд на очні поєдинки між цими командами, які відбудуться у французькому місті Рубе.

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Склад збірної України:

Воротарі: Кирило Ципун ("Продексім"), Дмитро Литвиненко ("ЕРА-ПАК", Чехія).

Польові гравці: Микола Грицина ("Сталіца", Білорусь), Микола Білоцерківець, Петро Шотурма, Ігор Корсун (усі – "Продексім"), Сергій Журба, Олександр Педяш (обидва – "ХІТ"), Микола Микитюк, Артем Фаренюк (обидва – "Ураган"), Віталій Радевич, Олег Легендзевич (обидва – "Енергія"), Дмитро Сорокін ("Економац", Сербія), Олег Єрьомін ("Титан").

Зазначимо, що поєдинки відбудуться 30 та 31 жовтня о 20:30 за Києвом. Прямої трансляції цих зустрічей не заплановано.

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