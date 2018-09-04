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Збірна України оголосила склад на матчі Кубка Девіса проти Португалії

78 Читать новость на русском
Збірна України з тенісу
Збірна України з тенісу

Збірна України в Кубку Девіса назвала склад на матчі першого раунду плей-оф першої групи Євро-Африканської зони проти збірної Португалії.

Федерація тенісу України вже направила в ITF офіційну заявку зі складом національної збірної. У заявку увійшли: Сергій Стаховський, Ілля Марченко, Денис Молчанов, Павло Шумейко.

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На жаль, матч проти Португалії пропустить Олександр Долгополов, який відновлюється після травми.

Зазначимо, що матч України проти Португалії пройде 14-15 вересня в місті Буча.

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Теги: Спорт Теніс Сергій Стаховський Олександр Долгополов
Джерело: 24 Канал
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