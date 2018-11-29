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      Збірна України опустилася у рейтингу ФІФА після розгромної поразки Словаччині

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      Збірна України опустилася у рейтингу ФІФА після розгромної поразки Словаччині

      На сайті ФІФА опубліковано оновлений рейтинг національних збірних. Зважаючи на доволі неоднозначне закінчення футбольного року для збірної України, «синьо-жовті» опустилися у рейтингу.

      Тепер українці посідають 28-е місце. У попередньому рейтингу вони були 27-і. Цього разу "синьо-жовті" пропустили попереду себе збірну Словаччини, від якої зазнали розгромної поразки у матчі Ліги націй.

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      Варто зазначити, що у топ-10 з моменту попереднього рейтингу відбулася лише одна зміна – Португалія обійшла Уругвай та піднялася на шосту позицію. На першому місці і надалі збірна Бельгії. Чинні чемпіони світу французи лише другі. Збірна Бразилії на третій сходинці. Далі слідують Хорватія, Англія, Португалія, Уругвай, Швейцарія, Іспанія та Данія.

      Теги: Спорт Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
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