18:19
14 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Диктаторські замашки Рогозіна. Ілюзії Навального
      Вєсті Кремля
      22:36, 13 листопада
      Вєсті.UA. Українці заздрять Луценку. Політичні амбіції "євробляхерів"
      Вєсті.UA
      20:02, 13 листопада
      Кошерна їжа, ручки Parker та Олег Винник: на що витрачає держбюджет влада Дніпра
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Збірна України отримала нового головного тренера

      221 Читать новость на русском
      Андрій Срюбко – новий головний тренер збірної України з хокею
      Андрій Срюбко – новий головний тренер збірної України з хокею

      Федерація хокею України оголосила ім'я нового головного тренера національної збірної.

      Виконавчий комітет ФХУ на засіданні затвердив на посаді головного тренера збірної України 43-річного Андрія Срюбко.

      Читайте також: Хокей: "Донбас" у напруженій боротьбі обіграв "Динамо"

      Андрій Срюбко – відомий в минулому український хокеїст. За свою тренерську кар’єру працював як асистент у ХК "Дмитров" (Росія), молодіжній збірній України, ХК "Донбас", головним менеджером у національній чоловічій команді України та старшим тренером молодіжної збірної України.

      Зазначимо, що у збірній України Срюбко в якості хокеїста провів 106 матчів і набрав 24 очки (16+8). Українець виступав на Олімпійських іграх 2002 року в Солт-Лейк-Сіті і прийняв участь в 10 чемпіонатах світу.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Яценюк і НАБУ: у чому підозрюють екс-прем’єра і що йому загрожує?
      сьогодні , 18:01 Яценюк і НАБУ: у чому підозрюють екс-прем’єра і що йому загрожує?
      Інна Жолобович 255
      Праймеріз в Україні важливі, але неможливі
      сьогодні , 17:00 Праймеріз в Україні важливі, але неможливі
      Артем Овдієнко 93
      Скандал з прем'єром Чехії: чому політик може піти у відставку та до чого тут Крим
      сьогодні , 15:20 Скандал з прем'єром Чехії: чому політик може піти у відставку та до чого тут Крим
      Євгенія Мазур 1275
      Новий курс: у "ДНР" після виборів почали звільняти бюджетників
      сьогодні , 15:00 Новий курс: у "ДНР" після виборів почали звільняти бюджетників
      Олексій Чибісов 2237
      Выбор не Крыма, а людей: почему украинцы разделились под разними флагами
      сьогодні , 13:01 Выбор не Крыма, а людей: почему украинцы разделились под разними флагами
      Павло Казарін 836
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди
       18 червня 2010 , 22:05
      Збірна Польщі виграла чемпіонат світу з волейболу
       1 жовтня , 00:14
      Воротар і 5 поперечок рятують честь Китаю, але "Баварія" у фіналі. ВІДЕО
       17 грудня 2013 , 23:20
      Спортивний юрист: Швейцарія не визнає Крим територією Росії, такої ж позиції дотримується і УЄФА
       23 серпня 2014 , 09:24
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук