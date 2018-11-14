Збірна України отримала нового головного тренера

Федерація хокею України оголосила ім'я нового головного тренера національної збірної.

Виконавчий комітет ФХУ на засіданні затвердив на посаді головного тренера збірної України 43-річного Андрія Срюбко.

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Андрій Срюбко – відомий в минулому український хокеїст. За свою тренерську кар’єру працював як асистент у ХК "Дмитров" (Росія), молодіжній збірній України, ХК "Донбас", головним менеджером у національній чоловічій команді України та старшим тренером молодіжної збірної України.

Зазначимо, що у збірній України Срюбко в якості хокеїста провів 106 матчів і набрав 24 очки (16+8). Українець виступав на Олімпійських іграх 2002 року в Солт-Лейк-Сіті і прийняв участь в 10 чемпіонатах світу.

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