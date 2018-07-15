Збірна України перемогла на баскетбольному турнірі в Нідерландах

Збірна України U18 зайняла перше місце на міжнародному турнірі в Роттердамі (Нідерланди) серед старшої жіночої категорії в рамках підготовки до кваліфікації на чемпіонат Європи.

Наша команда відіграла груповий етап з двома перемогами та однією поразкою, що дозволило кваліфікуватися до плей-офф, пише Федерація баскетболу України.

Читайте також: Збірна України сенсаційно обіграла Іспанію у стартовому матчі Євробаскету-2018

Після цього збірна України розібралася з командою "Groene smatjes" в 1/4 фіналу, з "PZB" в 1/2 та перемогла "Ettearvamatud12" в фіналі змагань, що і дозволило святкувати нашим дівчатам перемогу.

Нагадаємо, кваліфікаційний турнір чемпіонату Європи жіноча збірна України U-18 гратиме в Угорщині 4-5 серпня.