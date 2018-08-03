Збірна України перемогла на домашньому Літньому кубку Європи з тенісу

Україна виграла домашній зональний турнір Літнього кубоку Європи серед дівчат до 16 років.

У фінальному матчі зонального турніру в групи D, який пройшов у Рівному, українки святкували перемогу над ровесницями з Латвії, повідомляє "БТУ".

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Любові Костенко знадобилося майже дві години, щоб обіграти Патрицію Шпак (7:5, 1:6, 6:3), а Дарина Лопатецька перемогла чемпіонку Європи в категорії U-16 Каміллу Бартон: 6:3, 6:1.

Нагадаємо, що ще 2 серпня наші тенісистки гарантували собі вихід до фінальної частини Літнього кубка Європи, яка є відбором на юніорський Кубок Федерації. Даний турнір пройде 6-8 серпня в Будапешті. Крім України і Латвії в ньому виступлять Росія, Словаччина, Білорусь, Німеччина, Румунія та Іспанія.

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