Збірна України перемогла у групі Всесвітньої університетської ліги 3х3

Жіноча студентська збірна України з баскетболу 3х3 виграла всі три матчі групового етапу Всесвітньої університетської ліги 3х3.

У заключному поєдинку наші дівчата в запеклій боротьбі здолали в овертаймі господарів з Пекінського університету – 18:16.

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У попередніх матчах українки здолали команду японського університету Такушоку (22:9) та команду Чилі (22:10).

Відтак збірна Україна посіла перше місце в групі A. У 1/8 фіналу наші дівчата зіграють з четвертою командою у групі D. Там виступають команди університету Любляни (Словенія), мексиканського університету CETYS, китайського Тяньцзиня та Національного університету Колумбії.

Нагадаємо, що збірна України матч в 1/8 фіналу зіграє 17 листопада. Початок – о 6:30.

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